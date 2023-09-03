التعمري يقود منتخب الأردن في وديّتي النروج وأذربيجان

أختار المغربي الحسين عموتا المدير الفني لمنتخب الأردن 24 لاعباً لوديّتي النروج وأذربيجان، وذلك ضمن إطار الإستعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وضمت القائمة نجم مونبلييه موسى التعمري الذي حقق إنطلاقة رائعة مع النادي الفرنسي بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات خاضها في الدوري.

في المقابل، تعذر انضمام حارس مرمى الوحدات عبدالله الفاخوري للقائمة بسبب المرض الذي فرض احتجابه عن مرافقته للنشامى، لاستكمال علاجه في عمان.

ويتوجه منتخب الأردن إلى النروج الاثنين، بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويلتقي منتخب "النشامى" مع نظيره النروجي في أوسلو الخميس 7 أيلول/سبتمبر الحالي، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 منه، خلال فترة أيام "فيفا" المعتمدة.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب الأردني في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حلّ منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

في ما يلي تشكيلة منتخب الأردن:

لحراسة المرمى: زيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي ومحمد العمواسي.

اللاعبون: إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات وموسى التعمري.

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