جيرارد يهنيء لاعبه هزازي بالانضمام للمنتخب السعودي

هنأ الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق لاعبه علي هزازي بالانضمام للمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم بقيادة "الأسطورة" روبرتو مانشيني، وذلك بعد فوز الفريق 3-1 على ضمك بالدوري المحلي أمس السبت.

وتقدم الاتفاق للمركز الخامس برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضمك مستفيدا من ثنائية موسى ديمبلي والذي سجل الهدفين بعد تمريرتين حاسمتين من القائد جوردان هندرسون.

وقال جيرارد لموقع النادي على الإنترنت عقب المباراة عن لاعبه "علي هزازي نموذج مميز وأهنئه بالانضمام للمنتخب السعودي تحت قيادة الأسطورة مانشيني.

"يأتي ذلك ثمرة لالتزامه وإيمانه بمشروع الاتفاق. نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى انضمام المزيد من لاعبينا للمنتخب السعودي".

وأعلن مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي تشكيلته الأولى لخوض معسكر إعدادي يبدأ اليوم الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية لمواجهة كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة تعاقده مع المدرب الإيطالي يوم الأربعاء الماضي لقيادة الفريق حتى 2027.

وعن المباراة قال قائد ليفربول السابق "كان من الممكن تحقيق فوز أكبر في حال الاستفادة من الفرص التي سنحت لنا وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى أربعة أو خمسة أهداف".

وقال حمدان الشمراني صاحب الهدف الثالث للاتفاق لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "نادي الاتفاق طموحه كبير هذا العام. نملك عناصر جيدة في الوسط ونأمل مساعدتهم من أجل تحقيق ما تتمناه الجماهير".

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