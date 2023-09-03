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السيادي السعودي يبيع حصته في غازكو مقابل 131 مليون دولار

9/3/2023 8:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته البالغة 10.9 بالمئة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر صفقة خاصة مقابل 491.2 مليون ريال (130.96 مليون دولار).

وذكر بيان من شركة جي آي بي كابيتال، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة، إن "جدوى للاستثمار" اشترت تلك الحصة لصالح صناديق الاستثمار التي تديرها والعملاء على أن تكتمل الصفقة بحلول الخامس من سبتمبر.

وتأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963، بعد اندماج شركة الغاز الأهلية في الدمام، وفرعيها في كل من الرياض وجدة، مع شركة الغاز والتصنيع السعودية في الرياض وفرعها في الدمام، وهي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال غاز البترول المُسال (LPG) بالسعودية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة إلى 127.5 مليون ريال، بزيادة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات نحو 1.2 مليار ريال بزيادة حوالي 19 بالمئة.

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