الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة 2023 تنطلق 28 أكتوبر



تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة، وهي المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر المقبل، وذلك انطلاقاً من هدف المبادرة الرئيسي المتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.

ويشجع تحدي دبي للياقة سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وساهم تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين في فعاليات التحدي والذي بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" و193 ألف عدّاء في "تحدي دبي للجري".

ومن المقرر أن يقام "تحدي دبي للدراجات الهوائية" هذا العام يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، في حين سينطلق "تحدي دبي للجري" في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة بتاريخ 26 نوفمبر، حيث ستتيح الفعاليتان الفرصة أمام العائلات وعشاق ركوب الدراجات وسباقات الجري واللياقة البدنية بشكل عام، لخوض تجربة مميزة بالمشاركة والتنافس ضمن أجواء ممتعة بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد.

وسوف يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل أجندة الفعاليات المتنوعة والمتميزة لدورة هذا الموسم، وكيفية التسجيل والمشاركة في التحدي. وتتوفر العديد من النصائح والأفكار المتعلقة باللياقة البدنية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال دورة هذا العام من التحدي على الموقع الإلكتروني والدعوة موجهة للجميع لتحديد أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية والصحية قبل انطلاق التحدي في 28 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

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