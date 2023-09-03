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تنبأت برحيلها وكتبت وصيتها.. وفاة مفاجئة لممرضة مصرية

9/3/2023 7:13:57 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قصة أليمة هزت الشارع المصري خلال الساعات الماضية، إثر وفاة ممرضة بشكل مفاجئ بعد أن كانت قد تنبأت بموتها في 14 أغسطس الفائت.

في التفاصيل كانت مروة علي وهي مشرفة تمريض في مستشفى مطروح العام في زيارة لأسرتها بمحافظة البحيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وبعدما قالت إنها ستخلد للنوم قليلاً، لاحظت أختها عدم استيقاظها وتأخرها في النوم، فتوجهت على الفور لتتفقدها غير أنها وجدتها متوفاة.

ألم في معدتها

يذكر أن مروة علي كانت كتبت منشوراً عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، بتاريخ 14 أغسطس الماضي، تنبأت من خلاله بوفاتها وكتبت وصيتها بالدعاء لها عند موتها وطلبت من الجميع أن يسامحوها.

والأربعاء الفائت شعرت بألم في معدتها، وعلى الفور تم عمل منظار لها واتصلت بوالدتها ثم سافرت، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة وسط حالة كبيرة من الصدمة.

إلى ذلك قالت ياسمين علي، ممرضة في مستشفى مطروح العام، وزميلة الراحلة، إن مروة كانت تعمل مشرفة التمريض في مستشفى النجيلة خلال فترة تفشي كورونا، وكانت تتطوع لتغسيل موتى الفيروس، لافتة إلى أنها كانت محبوبة من الجميع.

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