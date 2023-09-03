أبطال فلسطين يرفعون حصتهم إلى 25 ميدالية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه
التاريخ
9/3/2023 7:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمان/PNN- رفع منتخبنا الوطني للكاراتيه، رصيده من الميداليات إلى 25 في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان.
وجاءت الميداليات على النحو الآتي: ذهبيتان، و8 فضيات و15 برونزية، حصدها لاعبو ولاعبات المنتخب بأداء مميز.
وفي اليوم الأول من البطولة، تألق المنتخب وحقق 11 ميدالية فضية وبرونزية، ليضاعف الغلة بشكل واضح في منافسات اليوم الثاني.
وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".
وأعرب رئيس الاتحاد محمد البكري، عن سعادته بهذه النتائج التي حققها المنتخب، والتي جاءت نتيجة لعمل الاتحاد المتراكم لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية.
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