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أبطال فلسطين يرفعون حصتهم إلى 25 ميدالية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

9/3/2023 7:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- رفع منتخبنا الوطني للكاراتيه، رصيده من الميداليات إلى 25 في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت الميداليات على النحو الآتي: ذهبيتان، و8 فضيات و15 برونزية، حصدها لاعبو ولاعبات المنتخب بأداء مميز.

وفي اليوم الأول من البطولة، تألق المنتخب وحقق 11 ميدالية فضية وبرونزية، ليضاعف الغلة بشكل واضح في منافسات اليوم الثاني.

وأقيمت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".

وأعرب رئيس الاتحاد محمد البكري، عن سعادته بهذه النتائج التي حققها المنتخب، والتي جاءت نتيجة لعمل الاتحاد المتراكم لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

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