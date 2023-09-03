الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في ضواحي الخرطوم



إلى ذلك أطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية بشكل كثيف على سلاح قيادة سلاح المهندسين بأم درمان غربي العاصمة.



بالمقابل أعلنت مصادر عسكرية بأن هناك عملية تطويق كاملة لمنطقة أم مبدة في أم درمان بهدف شن ضربات مدفعية ومداهمة لمواقع الدعم السريع هناك.



من جانبها دانت قوى الحرية والتغيير، انتهاكات الدعم السريع في العاصمة ودارفور وباقي المناطق الأخرى.



وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إن أصحاب المصلحة في هذه الحرب هي الجهات التي حكمت البلاد لـ30 عاما ولم تكلف نفسها الاعتذار للشعب أو أن تنتقد تجربتها.

RT