Monday, 04 September 2023 10:01 GMT

الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في ضواحي الخرطوم

9/3/2023 7:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة أهدافا وتجمعات لقوات الدعم السريع جنوب أم درمان بضواحي الخرطوم.
كما أفاد شهود عيان بأن مقاتلة نفذت غارة استهدفت قوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوبي الخرطوم والمتاخمة لولاية الجزيرة وسط السودان.


إلى ذلك أطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية بشكل كثيف على سلاح قيادة سلاح المهندسين بأم درمان غربي العاصمة.


بالمقابل أعلنت مصادر عسكرية بأن هناك عملية تطويق كاملة لمنطقة أم مبدة في أم درمان بهدف شن ضربات مدفعية ومداهمة لمواقع الدعم السريع هناك.


من جانبها دانت قوى الحرية والتغيير، انتهاكات الدعم السريع في العاصمة ودارفور وباقي المناطق الأخرى.


وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إن أصحاب المصلحة في هذه الحرب هي الجهات التي حكمت البلاد لـ30 عاما ولم تكلف نفسها الاعتذار للشعب أو أن تنتقد تجربتها.

RT

MENAFN03092023000208011052ID1106999990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث