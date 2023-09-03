«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسية، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة.



وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48% منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتم قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.



وأظهرت القائمة تنوعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.

الجدير بالذكر أن هذه القائمة تمثل 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

أولويات القادة الإقليميين



ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة. وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر في مارس 2023 أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.

واكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخماً، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (Intel) مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات، بعد تسجيلها إيرادات سنوية للبنية التحتية للذكاء الصناعي تزيد على ملياري دولار. وأخيراً، في يوليو 2023، أطلقت غوغل روبوت الدردشة (Bard) المدعوم بالذكاء الصناعي التوليدي باللغة العربية.



وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية لعام 2023:



1- سامر أبو لطيف

نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت

في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: مايكروسوفت

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

2- عمر الشناوي

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: بركتر آند جمبل

الجنسية: مغربي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

3- ياسر عبد الملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: نسلة الشرق الأوسط

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: سويسرا

القطاع: الأغذية والمشروبات

4- ديميتريوس دوسيس

رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: ماستركارد

الجنسية: ألماني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

5- كولجيت غاتا أورا

رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا



الشركة: بوينج

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الطيران

6- أنطوني نقاش

المدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: جوجل

الجنسية: فرنسي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

7- رونالدو مشحور

نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: أمازون

الجنسية: سوري - أمريكي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

8- شازيا سيد

المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق،

والقائد الأول لتنمية العملاء للمنطقة العربية

الشركة: يونيليفر

الجنسية: باكستانية

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

9- أندرو باكنغهام

نائب الرئيس ومدير عام منطقة الشرق الأوسط

الشركة: كوكا كولا

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الأغذية والمشروبات

10- جون نيكلسون

الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط

الشركة: لوكهيد مارتن

الجنسية: أمريكي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الطيران

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