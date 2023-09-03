قدم عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، ملخصًا عن ما سيتضمنه يوم عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية وما بعده.





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