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عدنان الريس يقدم ملخصاً عن يوم عودة سلطان النيادي إلى الأرض

9/3/2023 5:18:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، ملخصًا عن ما سيتضمنه يوم عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية وما بعده.


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