عدنان الريس يقدم ملخصاً عن يوم عودة سلطان النيادي إلى الأرض
التاريخ
9/3/2023 5:18:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدم عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، ملخصًا عن ما سيتضمنه يوم عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية وما بعده.
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