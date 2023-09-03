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صدور مرسوم بتعيين وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية

9/3/2023 5:14:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر اليوم الأحد مرسوم بتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير للمالية وفيما يلي نص المرسوم:
"بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من:
1 - د. عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
2 - فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية.
مادة ثانية
- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح.

MENAFN03092023000130011022ID1106999867

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