الطبيبات أم الأطباء.. من الأمهر بإجراء العمليات الجراحية؟

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دراسة جديدة أجراها باحثون في كندا وجدت أن المرضى الذكور والإناث الذين عولجوا من الكسور واستبدال مفصل الورك وأمراض القلب على يد جراحات كانوا أقل عرضة بنسبة 10 في المئة تقريبا للمعاناة من مضاعفات، مثل النزيف الداخلي أو العدوى، خلال 90 يوما من الجراحة مقارنة بالمرضى الذين عولجوا على يد أطباء.

كما كانت هذه الفئة أقل عرضة بنسبة 6 في المئة للدخول إلى المستشفى بسبب المضاعفات المرتبطة بالجراحة لمدة تصل إلى عام واحد.

وفي الدراسة، أشار الأطباء إلى أن الفجوة في النتائج ترجع إلى الاختلافات في كيفية استجابة المرضى لنصائح الأطباء والطبيبات.

وأبرزوا أن الأطباء الذكور كانوا أكثر عرضة لمواجهة خلافات من المرضى الذكور والإناث عند تقديم المشورة بشأن فقدان الوزن وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مقارنة بالطبيبات.

وكانت دراسة منفصلة وجدت كذلك أن الأطباء الذكور يجرون العملية الجراحية بشكل أسرع مقارنة مع نظرائهم الإناث.

ونشرت الدراسة الحديثة في مجلة "JAMA Surgery"، يوم الأربعاء الماضي، وشملت نحو 1.2 مليون مريض خضعوا لعمليات جراحية بين 2007 و2019.