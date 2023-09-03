بدائل فعالة للتخلص من إدمان السكر.. جربوها

وينصح خبراء الصحة بتناول بدائل صحية تغني عن السكر وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها والتي تساعده على القيام بمهامه والأنشطة اليومية براحة وبنجاح، وفي نفس الوقت يحصل على المذاق الرائع الذي طالما رغبتم فيه.

ولا بدّ أيضاً التركيز عند البحث عن بدائل للسك، الابتعادر قدر الإمكان عن المحليات الصناعية، فإن كنتم من مدمني السكر والسكريات جربوا هذه المحليات الطبيعية المعززة بالسعرات الحرارية اللازمة لبناء الجسم دون إفراط ولا تقليل، ومن الضروري تناولها باعتدال.

- عسل النحل الطبيعي: يعدّ العسل من أهم البدائل الطبيعية المحلية للطعام، وهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تعزز بدورها صحة الإنسان، وتحفز نشاطه ، هذا بالإضافة إلى أن الطعم المحلى الموجود في العسل، ليس كالمحليات الصناعية الضارة ويختلف عن السكر الأبيض أيضاً، لذا يمكن استخدامه لتحلية العديد من المشروبات، بالإضافة إلى إمكانية إضافته على الحلويات كبديل صحي عن السكر.

- التمر: من المعروف أن التمور معززة بالسكر ولها مذاق حلو للغاية، لذلك يمكن استخدام التمور كبدائل صحية للتحلية، وبالتالي يمكنك استبدال السكر الأبيض بمحليات التمور، وهي عبارة عن سكريات مستخلصة من التمور المجففة، حلوة المذاق ويمكن استخدامها في التحلية، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من المحليات حلو للغاية ويحتوي على سعرات حرارية مرتفعة جداً، ولذلك ينصح بعدم الإفراط في تناوله.