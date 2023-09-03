بدائل فعالة للتخلص من إدمان السكر.. جربوها

بدائل فعالة للتخلص من إدمان السكر.. جربوها
التاريخ
9/3/2023 5:13:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإفراط في تناول السكريات، والتي تعد من أكثر الأشياء التي تضر بصحة الإنسان على المدى الطويل، لذلك ينصح الأطباء بإضافة بدائل صحية للحدّ من تناول السكر والتخفيف من أثره السيء على الصحة العامة.
وينصح خبراء الصحة بتناول بدائل صحية تغني عن السكر وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها والتي تساعده على القيام بمهامه والأنشطة اليومية براحة وبنجاح، وفي نفس الوقت يحصل على المذاق الرائع الذي طالما رغبتم فيه.
ولا بدّ أيضاً التركيز عند البحث عن بدائل للسك، الابتعادر قدر الإمكان عن المحليات الصناعية، فإن كنتم من مدمني السكر والسكريات جربوا هذه المحليات الطبيعية المعززة بالسعرات الحرارية اللازمة لبناء الجسم دون إفراط ولا تقليل، ومن الضروري تناولها باعتدال.
- عسل النحل الطبيعي: يعدّ العسل من أهم البدائل الطبيعية المحلية للطعام، وهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تعزز بدورها صحة الإنسان، وتحفز نشاطه ، هذا بالإضافة إلى أن الطعم المحلى الموجود في العسل، ليس كالمحليات الصناعية الضارة ويختلف عن السكر الأبيض أيضاً، لذا يمكن استخدامه لتحلية العديد من المشروبات، بالإضافة إلى إمكانية إضافته على الحلويات كبديل صحي عن السكر.
- التمر: من المعروف أن التمور معززة بالسكر ولها مذاق حلو للغاية، لذلك يمكن استخدام التمور كبدائل صحية للتحلية، وبالتالي يمكنك استبدال السكر الأبيض بمحليات التمور، وهي عبارة عن سكريات مستخلصة من التمور المجففة، حلوة المذاق ويمكن استخدامها في التحلية، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من المحليات حلو للغاية ويحتوي على سعرات حرارية مرتفعة جداً، ولذلك ينصح بعدم الإفراط في تناوله.
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