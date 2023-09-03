6 فوائد صحية للقهوة السوداء

وتوصلت بعض الدراسات إلى أن هناك بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة السوداء، ويقول دكتور نيتي شارما، كبير مستشاري التغذية في مستشفيات مارينغو آسيا في الهند، إن القهوة تحتوي على عناصر مغذية يمكن أن تساعد بأكثر من طريقة، كما يلي:

1. القهوة السوداء مغذية للغاية





إن القهوة السوداء غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة وفيتامين B2 وB3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، علاوة على أنه مشروب خالٍ من السعرات الحرارية يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويحفز عملية التمثيل الغذائي.

2. مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام. ارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر. اكتشفت دراسة، نُشرت في دورية Alzheimer's Disease، أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%. يقول دكتور شارما إن شرب كوبين يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر بمرور الوقت.

3. فقدان الوزن

يساعد الانتظام في تناول القهوة السوداء على إنقاص الوزن. توصلت نتائج دراسة، أجراها علماء جامعة هارفارد، أن هناك آثارًا إيجابية لاستهلاك القهوة السوداء على فقدان الوزن. ويوضح دكتور شارما أن القهوة بدون إضافات تحتوي على أحماض الكلوروجينيك، التي تعزز فقدان الوزن وتبطئ إنتاج الغلوكوز في الجسم، مما يقلل من تكوين الخلايا الدهنية الجديدة. ويبقى أن القهوة منخفضة السعرات الحرارية لم يتم إضافة أي سكر إليها.

4. فوائد قبل التمارين الرياضية

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة السوداء قبل ممارسة التمارين الرياضية تزيد من مستويات الطاقة في الجسم. ويشير دكتور شارما إلى أن تناول القهوة السوداء قبل التمرين يساعد على زيادة قوة التركيز واليقظة والانتباه وتحسين الأداء من خلال تقليل التعب.

5. تقليل مخاطر داء السكري

توصلت دراسة، نُشرت في دورية Diabetologia، إلى أن زيادة تناول القهوة بما يزيد عن كوب واحد يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويقول دكتور شارما إنه يعزز إنتاج الأنسولين في الجسم مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

6. تحسين اليقظة العقلية والمزاج

أظهرت الدراسات أن كوبًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين الحالة المزاجية وجعل الأمور أفضل. ويقول دكتور شارما إن فنجانًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين اليقظة العقلية أيضًا.

ورغم الفوائد سالفة الذكر، فيمكن أن يؤدي تناول أكثر من 2-3 أكواب من القهوة السوداء يوميا إلى مشاكل صحية، ومن المرجح أن يؤثر تناول القهوة بإفراط إلى تعطيل دورة النوم وما يصاحب ذلك من اضطرابات النوم. نظرًا لأنها غنية بالكافيين، فإن تناول القهوة السوداء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالحموضة والإمساك واضطرابات النوم، لذا يكون من الأفضل الاكتفاء بشرب 2-3 أكواب من القهوة السوداء يوميًا.

الموعد المناسب لتناول القهوة

ويوصي دكتور شارما بشرب القهوة السوداء في الصباح أو خلال النهار، ويمكن أيضًا شرب القهوة السوداء قبل ممارسة التمارين الرياضية مباشرة، لكن يجب تجنب شرب القهوة السوداء في الليل قبل النوم لأنها يمكن أن تكون ضارة.