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وجد تذكرة يانصيب فربح 100 ألف دولار

9/3/2023 5:13:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رجل من ولاية فرجينيا الأمريكية إنه كان ينظف شاحنته عندما عثر على تذكرة يانصيب باوربول التي تبين أن قيمتها 100 ألف دولار.

أخبر دوغلاس هربرت مسؤولي اليانصيب في فيرجينيا أنه كان ينظف شاحنته مؤخراً في منزله في ريتشموند عندما عثر على عدد قليل من تذاكر اليانصيب وقرر فحصها. وتبين أن إحداها، وهي تذكرة لسحب باوربول في 14 يونيو (حزيران)، كانت الفائزة بمبلغ 100000 دولار.

وبحسب دائرة اليانصيب، فإن التذكرة التي تم شراؤها من تشابيز على طريق نيو ماركت رود، تطابقت مع أربع كرات بيضاء ورقم الباوربول.

ولم تورد الأنباء كيف وصلت بطاقة اليانصيب الفائزة إلى شاحنة الرجل، ولا هوية صاحبها الأصلي. كما لم يصرح دوغلاس عن كيفية استثماره للمبلغ الذي هبط عليه فجأة، وفق ما أورد موقع يو بي آي الإلكتروني.

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