وجد تذكرة يانصيب فربح 100 ألف دولار

أخبر دوغلاس هربرت مسؤولي اليانصيب في فيرجينيا أنه كان ينظف شاحنته مؤخراً في منزله في ريتشموند عندما عثر على عدد قليل من تذاكر اليانصيب وقرر فحصها. وتبين أن إحداها، وهي تذكرة لسحب باوربول في 14 يونيو (حزيران)، كانت الفائزة بمبلغ 100000 دولار.

وبحسب دائرة اليانصيب، فإن التذكرة التي تم شراؤها من تشابيز على طريق نيو ماركت رود، تطابقت مع أربع كرات بيضاء ورقم الباوربول.

ولم تورد الأنباء كيف وصلت بطاقة اليانصيب الفائزة إلى شاحنة الرجل، ولا هوية صاحبها الأصلي. كما لم يصرح دوغلاس عن كيفية استثماره للمبلغ الذي هبط عليه فجأة، وفق ما أورد موقع يو بي آي الإلكتروني.