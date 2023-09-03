وجد تذكرة يانصيب فربح 100 ألف دولار

وجد تذكرة يانصيب فربح 100 ألف دولار
التاريخ
9/3/2023 5:13:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رجل من ولاية فرجينيا الأمريكية إنه كان ينظف شاحنته عندما عثر على تذكرة يانصيب باوربول التي تبين أن قيمتها 100 ألف دولار.
أخبر دوغلاس هربرت مسؤولي اليانصيب في فيرجينيا أنه كان ينظف شاحنته مؤخراً في منزله في ريتشموند عندما عثر على عدد قليل من تذاكر اليانصيب وقرر فحصها. وتبين أن إحداها، وهي تذكرة لسحب باوربول في 14 يونيو (حزيران)، كانت الفائزة بمبلغ 100000 دولار.
وبحسب دائرة اليانصيب، فإن التذكرة التي تم شراؤها من تشابيز على طريق نيو ماركت رود، تطابقت مع أربع كرات بيضاء ورقم الباوربول.
ولم تورد الأنباء كيف وصلت بطاقة اليانصيب الفائزة إلى شاحنة الرجل، ولا هوية صاحبها الأصلي. كما لم يصرح دوغلاس عن كيفية استثماره للمبلغ الذي هبط عليه فجأة، وفق ما أورد موقع يو بي آي الإلكتروني.
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