(MENAFN
) صعدت أسعار المعدن النفيس في أسبوع حوالي 1.4 بالمئة عقب انتهاء آخر جلسات الأسبوع على زيادة خفيفة، اذ تأثرت الأسعار ببيان الوظائف الأمريكي.
كما صعد سعر عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر كانون الأول عند التسوية في أو جلسات أيلول، 0.1 بالمئة تقريباَ أو ما يساوي 1.2 دولار ليغلق الجلسة عند 1967.1 دولاراً للأوقية/ للأونصة. ولم تصعد أسعار الذهب كثيراً في آخر جلسات الأسبوع، عقبما جاءت تقارير الوظائف والرواتب جيدة، وتفع تكهنهات المستثمرين بأن الاحتياط الفيدرالي لن يتجه نحو تشديد النقدي أكثر.
كذلك كشف بيان الوظائف، والاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة في شهر آب، بما يزيد عن تكهنات المحللين التي لفتت إلى 170 ألفاً فقط، نسبة البطالة في البلاد صعدت إلى 3.8 بالمئة من 3.5 بالمئة في تموز. وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، صعد متوسط الراتب في الساعة بمعدل 4.29 بالمئة سنوياَ، وهو ما يعتبر أدنى من التكهنات الواصلة الى 4.4 بالمئة.
في حين ازداد سهم مديري المشتريات الصناعي عند 47.6 نقطة في آب أمام 4 نقطة في تموز في سياق منفصل، وتبعاَ لتقارير معهد إدارة التوريد، وأمام تكهنات بتحقيق 47 نقطة. وانخفضت أرباح سندات الخزانة وصعدت أسعار المعدن الأصفر بعد اعلان هذه التقارير.
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