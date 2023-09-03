المسؤولية المجتمعية ضرورة أم خيار بقلم سهى جدعون

أصبحت المنظمات في جميع أنحاء العالم أكثر وعياً وحاجةً إلى سلوك مسؤول مجتمعياً يُكسِبُها ثقةً ومصداقيةً أعلى كمنظماتمسؤولة مجتمعياً وملتزمة أخلاقياً ويوفر لها استمرارية أعمالهاالأمر الذي يعود عليها بزيادة الأرباح والانتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة والعاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، فالعمل الدائم والمستمر لا يعني توفير المنتجات والخدمات التي ترضي وتلبي احتياجات عملائها، ومن هنا لا بدَّ للمنظمات من جعل هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من سياستها واستراتيجيتها وثقافتها التنظيمية وعملياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة ذات الصلة بتلك المسؤولية والمراجعة المستمرة لهذه الإجراءات. فمتى بدأت وكيف نشأت المسؤولية المجتمعية؟ وما هو الخلاف الذي كان قائماً حول هذا المصطلح؟ وما هي المسؤولية المجتمعية؟ وما هي أهم المبادئ الأساسية والمواضيع والقضايا الجوهرية التي تتضمنها؟ هذا ما توضحه هذهالمقالة بالاستناد إلى المواصفة الدولية الإرشادية ISO 26000الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO إضافة إلى أنها تعرض بعض الأمثلة حول الشركات التي خسرت عملائها وأسواقها نتيجة عدم مصداقيتها والتزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع والأطراف المعنية.



بدأت المسؤولية المجتمعية في ثمانينات القرن الماضي ثمَّ تطورت حتى وصلتنا إلى العالم العربي تقريباً في العام 1990 وعند تتبع نشأتها نجد أنها بدأت في الشركات الكبيرة لاعتبارين هما:تحسين البيئة الداخلية للعمل وتقليل المخاطر الناشئة عن مخلفات الشركات الصناعية والبترولية وآثارها السلبية على البيئة والمجتمع، ومن هنا حرصت تلك الشركات على مكافأة موظفيها وأفراد أسرهم حينما يتعرضون لمخاطر العمل بمزايا عديدة منها: التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتحسين بيئة العمل والالتزام ببرامج الرعاية الصحية، ومحاربة الفقر، والمشاركة في برامج التعليم والتدريب والتأهيل.

منذ أن بدأنا نسمع بهذا المصطلح كان هناك خلافٌ وجدلٌ كبيرانعليه، هل هي المسؤولية الاجتماعية أم المسؤولية المجتمعية وظلَّ هذا الخلاف قائماً حتى أصدرت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس هذه المواصفة في عام 2010 ونزعت هذا الخلاف وأوضحت بأنها المسؤولية المجتمعية وليست المسؤولية الاجتماعية لأن المؤسسة جزء من المجتمع والمجتمع هو أحد أصحاب المصالح.



أصدرت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO هذه المواصفة الدولية وهي أحد المواصفات الفريدة من نوعها وهي غير إلزامية وغير مخصصة لأغراض منح الشهادات أو الاستخدامات التعاقدية وأيمطالبة بالحصول على هذه الشهادة سيكون تحريفاً وتزييفاً لقصد هذه المواصفة والغرض منها.

ISO 26000 هي مواصفة دولية تعطي إرشادات حول المسؤولية المجتمعية والقضايا والمبادئ والممارسات المتعلقة بها وكيفية دمج وتنفيذ وتعزيز سلوك تلك المسؤولية داخل المنظمات، وتنبع هذه المواصفة من سلوك والتزام أخلاقي في المقام الأول وتهدف إلى مساعدة جميع المنظمات في كل من الدول المتقدمة والنامية بغض النظر عن حجمها أو نوع النشاط الذي تمارسه في أن يكون لديها التزام عالي وتطبيق فعلي وقوي لمسؤوليتها المجتمعية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

عرفت المواصفة الدولية ISO 26000 المسؤولية المجتمعية بأنها: "مسؤولية المنظمة تجاه تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة وذلك من خلال سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية من شأنه أن:

1. يساهم في التنمية المستدامة متضمنة صحة ورخاء المجتمع.

2. يأخذ بعين الاعتبار توقعات الأطراف المعنية.

3. يتماشى مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية.

4. يُدمج عبر المنظمة ويُمارس من خلال علاقاتها.





أما أهم مبادئ تلك المسؤولية التي ركَّزت عليها هذه المواصفة الدولية فهي:

1. المساءلة: بمعنى أن تكون المنظمة مستجيبة للمساءلة عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة والموافقة على الفحص والتدقيق الملائمين.





2. الشفافية: ينبغي على المنظمة أن تُفصِح على نحو واضح ودقيق وبدرجة معقولة ووافية عن سياساتها وقراراتها وأنشطتها وأن تكون هذه المعلومات متاحة ومفهومة ويمكن الوصول إليها مباشرة من قبل الأطراف ذات العلاقة.





3. السلوك الأخلاقي: ينبغي أن يكون سلوك المنظمة مبني على أخلاقيات الأمانة والعدل والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأطراف ذات العلاقة ووضع وتحديد قيمها ومبادئها الأخلاقية.





4. احترام مصالح الأطراف المعنية: أن تضع المنظمة في اعتبارها الاحترام والتجاوب مع مصالح أطرافها المعنية.









5. احترام سيادة القانون: لا يحق لأي منظمة أن تكون فوق القانون، لذا ينبغي أن توافق على احترامها لسيادة القانون بشكل إلزامي فيما يتعلق بالقوانين والقواعد المكتوبة والمعلنة.





6. احترام المعايير الدولية للسلوك: أن تحترم المنظمة المعايير الدولية للسلوك مع التزامها بمبدأ احترام سيادة القانون.





7. احترام حقوق الإنسان: أن تحترم المنظمة حقوق الإنسان وينبغي أن تعترف بأهمية هذه الحقوق كونها حقوق عالمية وعامة وتعد جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المطبقة في كافة الدول والثقافات.

ومن المواضيع التي تتضمنها المسؤولية المجتمعية: الحوكمةالتنظيمية، حقوق الإنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، قضايا المستهلك ومشاركة وتنمية المجتمع وغيرها الكثير من المواضيع.

وقد أوضحت الإحصائيات الدولية أن 86% من أصحاب المصالح يفضلون التعامل مع المنظمات التي لديها دور في خدمة المجتمع،وأن 70% منهم يرون أن هذه المسؤولية لها دور مهم في التنمية المستدامة، في حين أشار 64% منهم على أنهم يشجعون أن تكونهذه المسؤولية من معايير تقييم المنظمات. كما أن خبراء المسؤولية المجتمعية أجمعوا على أن المنظمات التي تعتنق هذا المفهوم وتقوم بتطبيقه فإن معدل أرباحها يزيد 18% عن تلك التي ليس لديها برامج في هذه المسؤولية.

ويُذكر أن سبب انهيار شركة انرون الأمريكية عام 2001 وهيشركة تعمل في مجال الطاقة هو هبوط أسهمها إلى مستويات الصفر في غضون أشهر بسبب غياب ممارسات الحوكمة التنظيمية،حيث قامت الشركة بتضخيم أرباحها من خلال التحريف والتلاعبفي البيانات المحاسبية وتعديل الميزانية العمومية بطريقة توحي إلى أطرافها المعنية بأدائها الجيد.

أما عن فضيحة شركة فولكس فاغن عام 2015 وهي شركة ألمانية عملاقة تعمل في مجال صناعة المركبات والتي وصلت خسائرها مليارات الدولارات نتيجة التلاعب في نسبة الانبعاثات من عوادم المركبات التي تعمل على الديزل، حيث اعترفت الشركة بتلاعبها في 11 مليون مركبة مزودة بأجهزة عوادم لا تُظهِر حجم التلوث الحقيقي للبيئة وجاء ذلك على خلفية تحقيق وكالة حماية البيئة الأمريكية مما أدى إلى انهيار أسهم الشركة بنسبة 20% خلال يومين.

وفي الختام، ومع التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال وزيادة حدة المنافسة أصبح من الضروري للمنظمات العمل على بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، فإدراك منظمة ما لمسؤوليتها المجتمعية يؤثر في الميزة التنافسية والسمعة الطيبة والقدرة على الحفاظ على العاملين والعملاء والحفاظ أيضا على معنويات الموظفين والتزامهم وإنتاجيتهم وبناء علاقات طويلة الأمد مع البيئة المحيطة التي تعمل فيها المنظمة، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة المخاطر، توليد الابتكار، القضاء على الفساد بكافة أشكاله، كسب عملاء جدد، خفض استهلاك الطاقة والمياه، وغيرها الكثير، كما يكون للمستهلكين والعملاء والمستثمرين والجهات المانحة تأثيراً مالياً كبيراًوإيجابياً على المنظمات التي تعي وتطبق هذه المسؤولية وتقوم بإعداد تقارير دورية خاصة حول أدائها فيما يتعلق بمسؤوليتها المجتمعية للوفاء باحتياجات الأطراف المعنية على نحو استباقي وإبداعي من خلال ما تقوم به من أنشطة ومبادرات.

لذا ينبغي للمنظمات أن تحدد أولويات العمل على أساس خططها لدمج مسؤوليتها المجتمعية في ممارساتها اليومية وأن تكون جزءاً متكاملاً مع الاستراتيجية التنظيمية ذات المهام المحددة والقابلة للمساءلة على كافة المستويات الإدارية لما له أثر إيجابي في تكامل السياسات الاقتصادية والبيئة والمجتمعية، ومن هنا لا بدَّ أن ينصب التركيز أولاً على بناء التوعية وزيادة الفهم لجوانب المسؤولية المجتمعية، ومن وجهة نظري فإن هذه المواصفة ستكون في السنوات القليلة القادمة جزءاً حقيقياً من العمل المثالي المطلوب، فأيزو 26000 هي واحدة من أهم المواصفات في قياس أداء المنظماتوتحديد مدى التزامها ومراقبتها وتقييمها ومراجعتها لأنشطتها التي تقوم بها وتحقيقها لأهدافها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة