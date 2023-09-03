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سُلطة الاحتلال تجبر مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله

9/3/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أجبرت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنًا مقدسيًا على هدم جزء من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سُلطة الاحتلال أجبرت المقدسي رجائي حسين على هدم جزء من منزله في بلدة جبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.

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