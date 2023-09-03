سُلطة الاحتلال تجبر مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله
التاريخ
9/3/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أجبرت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنًا مقدسيًا على هدم جزء من منزله في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن سُلطة الاحتلال أجبرت المقدسي رجائي حسين على هدم جزء من منزله في بلدة جبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.
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