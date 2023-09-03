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الأسرى يقررون الإضراب عن الطعام اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الجاري

9/3/2023 5:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشروع بالإضراب عن الطعام جاء من أجل وقف كل القرارات والسياســـات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سـلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

وأكدت: "معركتنا مع سلطات الاحتلال معركة مفتوحة، لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هما خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائما على أرضنا وصدورنا".

وشددت لجنة الطوارئ العليا، على أن حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل.

وأشارت إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.

وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/ مارس، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.

ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أبناء شعبنا لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.

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