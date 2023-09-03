

ذهب ياس خضر خصيصاً إلى الكويت بعد أيام قليلة من وفاة صديقه المقرب الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، لزيارة قبره والدعاء له.



وشوهد ياس خضر أمام مقبرة صديقه عبد الحسين عبد الرضا، وهو يصب الماء صباً على القبر الذي يضم صاحبه، في لمسة وفاء أشاد بها الكثير من النشطاء بعد وفاة الفنان العراقي.



