ياس خضر في فيديو نادر يزور مقبرة هذا الفنان في الكويت ويدعو له
التاريخ
9/3/2023 5:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو نادر للفنان العراقي الراحل مؤخراً ياس خضر، وهو يقوم بزيارة قبر صديقه الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية.
ذهب ياس خضر خصيصاً إلى الكويت بعد أيام قليلة من وفاة صديقه المقرب الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، لزيارة قبره والدعاء له.
وشوهد ياس خضر أمام مقبرة صديقه عبد الحسين عبد الرضا، وهو يصب الماء صباً على القبر الذي يضم صاحبه، في لمسة وفاء أشاد بها الكثير من النشطاء بعد وفاة الفنان العراقي.
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