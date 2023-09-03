بيرولا.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد الذي يقلق العالم؟



المتحور الجديد وهو فرع من أوميكرون سريع الانتشار دق أجراس الإنذار لخبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع في الحالات بجميع أنحاء البلاد وعدة بلدان أخرى.

فإن المتغير الجديد يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي - الموجود على السطح الخارجي لفيروس "كوفيد-19" والذي يساعده على دخول الخلايا البشرية وإصابتها.



وقال الدكتور سكوت روبرتس، اختصاصي الأمراض المعدية: "هذا العدد الكبير من الطفرات ملحوظ". "عندما انتقلنا من متغير XBB.1.5 أو أوميكرون إلى "أيريس" EG.5، ربما كان ذلك طفرة واحدة أو اثنتين، "لكن هذه التحولات الهائلة، التي شهدناها أيضًا من دلتا إلى أوميكرون، مثيرة للقلق".

4 قارات منفصلة

وظهر متغير "بيرولا" لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKعن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد تم رصد اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.



وهذا يعني أنه تم الآن اكتشاف السلالة في أربع قارات منفصلة، ويأتي المتغير أيضا بعد وصول سلالة أخرى تحمل اسم إيريس والمعروفة علميا باسم EG.5.1.

هل هناك داع للقلق؟

ورغم أن ارتفاع عدد الحالات يضع قطاع الخدمات الصحية حول العالم تحت الضغط، إلا أنه لا توجد دلائل حتى الآن على أن المتغير المكتشف حديثًا، والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من غيره، بما في ذلك سلفه أوميكرون.



وأوضح الدكتور روبرتس حدوث مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم، ما أدى إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن الأمر بات يشبه نزلات البرد أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد-19 لأول مرة في 2020.

ورغم ذلك شدد على ضرورة أخذ جرعة معززة من اللقاح الذي مر عليه أكثر من عام.



وتتلخص أعراض المتحور الجديد في الصداع وسيلان الأنف والعطس وربما الحمى كما أعراض الإنفلونزا التقليدية التي يعرفها واختبرها الجميع سابقاً، على حد وصف خبراء الصحة.



وتجاوز العالم الموجة القاسية من فيروس "سارس-كوف-2" بعدما استمر بالانتشار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات من خلال موجات عديدة ومتحورات جديدة، وذلك بفضل إجراءات الإغلاق التي عزلت العالم بأسره وارتفاع نسبة متلقي اللقاحات في مختلف البلدان.

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