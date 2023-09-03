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هل ستتوقف قناة طيور الجنة عن العمل؟ مقداد يوضح

9/3/2023 5:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى مالك قناة طيور الجنة توقف القناة عن البث، مؤكدًا أنها ما زالت تعمل بشكل طبيعي ومتاحة على التردد السابق على النايل سات.
وأوضح خالد مقداد ذلك من خلال مقطع فيديو نشره برفقة عائلته، حيث رد على العديد من الشائعات التي انتشرت، بما في ذلك توقف القناة عن العمل. وأوضح مقداد قائلاً: "قد تواجه بعض الريسيفرات القديمة صعوبة في استقبال الإشارة بسبب ضعفها، ولكن يجب التأكيد أن القناة لم تتوقف وما زالت متاحة على نفس التردد".
يذكر أن قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليًا هي على القمر عربسات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم .

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