

وأشارت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة، في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية.



وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، محمد حاج حسن، إن الغرفة تتشاور مع القطاعات المعنية، لإنشاء تحالف بالشراكة مع المقاولين والمطورين والجهات الرسمية، بهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الكهروضوئية والكوابل والمحولات العاكسة ولوحات التحكم والهياكل المعدنية وغيرها.

