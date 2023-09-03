صناعة الأردن تنوي إنشاء تحالف لمصانع أنظمة الطاقة المتجددة
التاريخ
9/3/2023 5:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أبدت غرفة صناعة الأردن، نيتها إنشاء تحالف ما بين المصانع الأردنية القائمة والعاملة، التي تصنع أجزاء أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تحقيق التشاركية والتكاملية فيما بينهم، لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة.
وأشارت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة، في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية.
وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، محمد حاج حسن، إن الغرفة تتشاور مع القطاعات المعنية، لإنشاء تحالف بالشراكة مع المقاولين والمطورين والجهات الرسمية، بهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الكهروضوئية والكوابل والمحولات العاكسة ولوحات التحكم والهياكل المعدنية وغيرها.
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