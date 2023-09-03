وأضاف ميدفيديف، خلال زيارة لأقصى شرق روسيا، أنه التقى بمسؤولين روسيين للعمل على جهود تعزيز القوات المسلحة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميدفيديف قوله: «وفقاً لوزارة الدفاع ومنذ الأول من يناير تم قبول نحو 280 ألفا في صفوف القوات المسلحة على أساس التعاقد بما شمل جنود احتياط».



وفي العام الماضي، أعلنت روسيا عن خطة لزيادة حجم قواتها المسلحة بأكثر من 30 % ليصل إلى 1.5 مليون مقاتل، وهي مهمة زادت صعوبتها بسبب الخسائر الفادحة التي لم يتم الكشف عنها خلال حربها في أوكرانيا.



وأشار بعض النواب الروس، إلى أن موسكو تحتاج إلى جيش محترف قوامه سبعة ملايين فرد لضمان أمن البلاد وهي خطوة تتطلب تخصيص ميزانية ضخمة.



وأمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتنفيذ تعبئة جزئية تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار من روسيا لتجنب إرسالهم للقتال. وقال بوتين، إنه ليس هناك حاجة لمزيد من عمليات التعبئة.

البيان