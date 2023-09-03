

وحسب استفتاء رابطة الوسطاء العقاريين في أمريكا عام 2021 فإن نسبة مشتري المنازل عن طريق الإنترنت وصلت ل57%، أي أكثر من نصف عدد العقارات التي بيعت في أمريكا عام 2021 كانت عن طريق شبكة الإنترنت. وذلك يعكس مدى قيمة وسائل التواصل الاجتماعي وطرق التسويق الجديدة وعلم تحليل البيانات، جميع هذه التفاصيل جعلت سوق سهل العرض، وليس مثل عقدين سابقين حيث كان الأمر يعتمد على الوكلاء العقاريين والسماسرة من أجل شراء عقار، لذلك أي استفسار عن عقارات للبيع في دب أو أبو ظبي أو أي مكان في العالم، يمكن لأي شخص أن يجد إعلانات فورية لهذه العقارات على المنصات دون اللجوء لسمسار. ولكن الأفضل دائما أن تتعامل مع وكيل عقارات ثقة في أي حالة شراء أو بيع أي وحدة عقارية.

فوائد تطور التكنولوجيا في مجال أعمال العقارات

زيادة التأثير والإنتاجية: في الوقت الحالي أصبح علم تحليل البيانات من أهم الأدوات الخاصة لأي شركة ناجحة. في الماضي كانت عملية تحليل البيانات تحدث بشكل تقريبي أو يدوي، ولم تكن تحظي بالكثير من الأهمية. أما الآن فتحليل البيانات هو عمود فكرة التطوير العقاري الناجح، وذلك لأن المصادر أصبحت مفتوحة على الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الشركات عرض نسبة السكان المتزايدة مع نسبة شراء العقارات المتزايدة وتأثير ذلك على رفع أسعار العقارات في تلك المنطقة، كل هذه المعلومات من مصادر موثوقة بهذه الطريقة يكون التأثير أكبر على العملاء والثقة تكون متبادلة.

تحسين تجربة المستخدم: أيضًا في الماضي كان على العميل التحرك إلى الوحدة العقارية التي يريد شراؤها، والدوران في الحي المجاور، ليرى هل هذه المنطقة مأهولة، هل هناك مدارس قريبة ام لا. كل هذا تغير في الوقت الحالي، فمن خلال موقع مثل جوجل مابس يمكن لأي شخص أن يدخل على أي منطقة ويقوم بتكبير الصورة ليعرف تفاصيل الحي بالتفصيل. بالإضافة إلى أجهزة العرض ثلاثية الأبعاد التي تعرضها شركات العقارات للعملاء، حيث لا يحتاج العميل للتحرك إلى الوحدة العقارية فهو يتمكن من رؤية جميع التفاصيل من خلال الشاشة.



تطوير التنافسية والابتكار: التطور التكنولوجي الآن أجبر شركات العقارات مجاراة هذا التطور، لأن الشركة التي ستتخلف عن الركب سينتهي بها المطاف خاسرة. لذلك جميع الشركات طورت طرق الإعلان لديها، حيث هذه الشركات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أيضًا بناء مواقع إلكترونية شاملة توفر معلومة متكاملة عن جميع العقارات المتاحة لدى الشركة، أيضًا خدمة العملاء لدى هذه الشركات تنوعت فأصبحت هاتفية وعن طريق المحادثات المكتوبة والإيميل حتى تكون الشكاوى مسجلة بصورة رسمية. كل شركة أصبحت تطور نفسها أكثر بطريقة تجعلها تمتلك ميزة تنافسية أكبر وهذا يصب أخيرًا في مصلحة العميل.









كيف تتخطى الشركات التحديات التكنولوجية في سوق العقارات

أمن البيانات والخصوصية: جميع شركات العقارات الكبرى حاليًا تمتلك قاعدة بيانات كبيرة، سواء عن تفاصيل تخص العملاء الحاليين للشركة أو بيانات عن الوحدات المطروحة والأسعار الخاصة بها وهوامش الربح، وقيمة رأس مال الشركة، وبيانات الأقساط ومواعيد السداد، جميع هذه المعلومات حساسة جدًا وقد يستخدمها البعض في عمليات النصب، لذلك تعمل شركات العقارات على تخصيص قسم كامل لتكنولوجيا المعلومات يهتم بعمليات الأمن السيبراني الخاصة بالشركة والتأكد من تشفير جميع البيانات بطريقة سليمة وقوية تضمن عدم تسريب هذه البيانات.



المعايير الأخلاقية والتنظيمية: يجب على جميع شركات العقارات الالتزام بالمعايير الدولية في حماية البيانات ومن أهم هذه المعايير هي لائحة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات والذي يعمل على تنظيم عملية حماية بيانات المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، وتصدير البيانات خارج الاتحاد الاوروبي وهو عبارة عن مجموعة من القوانين تعمل على تنظيم عملية نقل البيانات والاحتفاظ بها بطرق متطورة، وتحت إرشادات وقوانين معينة تعمل على ضمان حفظ هذه البيانات وعدم تسريبها.



الثقافة التنظيمية وإدارة التغيير: بالطبع في بعض الأحيان شركات العقارات تواجه تحدٍ في استخدام التكنولوجيا مع العملاء، فليس كل العملاء من هواة استخدام الادوات والمنصات الرقمية، كما ليس جميع الموظفين لديهم المعرفة التامة بكيفية التعامل مع التكنولوجيا أو بناء موقع إلكتروني وترقيته، لذلك يجب على شركات العقارات توفير تدريبات دورية للموظفين. مع جعل أي آلية عرض إلكترونية تابعة للشركة تعمل بصورة مباشرة ليس بها تعقيد حتى يصل العميل إلى المعلومات بأقل تعقيد ممكن.









أفضل الممارسات والامثلة على رقمنة مجال العقارات

العرض الافتراضي للعقارات: في وقتنا الحالي هناك أكثر من أداة توفر للعملاء عملية شرح افتراضي للعقارات المتاحة، فمثلًا هناك الشاشات ثلاثية الأبعاد والتي يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات، وهي تعمل على عرض كامل للوحدة العقارية بكل التفاصيل من جميع الاتجاهات ومن أشهر الشركات المتخصصة فيها شركة Matterport ، أيضًا هناك نظارات ال VR والتي يرتديها العميل في وحدة عقارية فارغة بنفس المساحة، ولكن هذه النظارة تنقل واقع افتراضي عن التشطيب او التجهيز التي ستكون عليه الوحدة العقارية.



الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يتميز سوق العقارات حاليًا بزخم كبير، وهناك اقتصادات بعض الدول تقوم على فكرة التطوير العقاري، وذلك تسبب في زخم من المعلومات. هذه المعلومات أصبحت مع الوقت نقطة قوة كبيرة في نظام دعاية وتسويق وترتيب شركات العقارات، لأنها تكشف عن رغبات العملاء، وأفضل طرق السداد المفضلة، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي حيث يستحيل تجميع ملايين البيانات عن عملاء ورسوم بيانية لشركات من خلال شخص بشري، في حين أن الذكاء الصناعي حاليًا يفعل ذلك بضغطة زر واحدة عن طريق ادخال كلمات مفتاحية صحيحة.



العقود الذكية والعملات المشفرة: مع انتشار استخدام العملات المشفرة مؤخرًا حول العالم، ومع وصول عملات مثل بيتكوين وإثيريوم لآلاف الدولارات، أصبحت العملات المشفرة عملات لها قيمة شرائية كبيرة، وبالتالي ظهرت العقود الذكية والتي تضمن شراء المنازل والوحدات العقارية عن طريق العملات المشفرة، ومن أشهر المواقع التي تتيح بيع وشراء المنازل بهذه الطريقة هو Propy، حيث يمكنك شراء المنزل بالأموال العادية أو العملات المشفرة، كما أن العقود نفسها أصبحت مختلفة، وبما أن العملات المشفرة غير ملموسة، إذا حتى العقود أصبحت سحابية ومشفرة أيضًا ليتم إطلاق كلمة عقود ذكية على هذه العقود.









ختام

سوق العقارات في الوقت الحالي أصبح مزدحم، ولكنه في نفس الوقت يحظى بشعبية ونمو، لذلك تبحث الشركات دومًا على أفضل طرق للتطور، وهذا ما فعلته التكنولوجيا المتقدمة في الوقت الحالي مع السوق العقاري، حيث سهلت التكنولوجيا عملية جميع البيانات وتحويلها لرسوم بيانية قادرة على كشف نقاط القوة والضعف لعوامل البيع والشراء، أيضًا عمليات العرض والتسويق الرقمي.

بل الأمر وصل لفرصة تملك العقارات عن طريق العملات المشفرة عن طريق عقود سحابية مشفرة. بناء على ذلك على جميع الشركات العقارية الاهتمام بأقسام التكنولوجيا داخل الشركة مع تدريب طاقم العمل على كيفية الحفاظ على سرية جميع بيانات الشركة تحسبًا لأي هجمات إلكترونية.