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أمريكية تسجل رقما قياسيا في أطول تسريحة شعر - صور

9/3/2023 5:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبحت ممرضة الصحة العامة الأمريكية تامي مانيس تمتلك الآن رسمياً أطول تسريحة شعر موليت في العالم، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام و8 بوصات (173 سم).

ومر الآن 33 عاماً منذ أن قامت السيدة مانيس البالغة من العمر 58 عاماً من نوكسفيل بولاية تينيسي بقص الجزء الخلفي من خصلات شعرها. ويعني ذلك الآن أنها حصلت على مكانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2024 كأطول قصة شعر في العالم .




البيان

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