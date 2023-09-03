الإعلان عن مشاريع جديدة في جرش تشمل بيت ضيافة ومسلخا جديدا



وقال العتوم إن البلدية ستعمل على إنشاء بيت الضيافة على قطعة أرض تبلغ مساحتها قرابة 1400 متر مربع مملوكة للبلدية، فيما تبلغ مساحة البناء المقرر تنفيذه 400 متر مربع، حيث سيخصص لأبناء المحافظة لاستخدامه لمناسباتهم الاجتماعية بأجور رمزية.



وأضاف أن البلدية ستنفذ قريبا عطاء إعادة تأهيل وادي الذهب، والذي يشمل إنشاء متنزه ومطعم سياحي ذات طابع ريفي، مبينا بأنه تبلغ مساحة الوادي قرابة 8 دونمات.



وعن التهبيطات التي حدثت لمشروع فرش البلاط في الوسط التجاري، بين العتوم أن هناك قضية تحكيم ما زالت قائمة بين المقاول الذي نفذ المشروع والبلدية.



وأوضح أن البلدية تقدمت لمجلس المحافظة بـ 3 مشاريع هي إنشاء مجمع طبقي داخل القصبة والمشروع الثاني مجمع تجاري يتضمن أيضا طابقين كراجات سيارات والمشروع الثالث هو إنشاء مسلخ جديد بديل للمسلخ القديم حيث أصبح المسلخ الحالي داخل الأحياء السكنية.



وأشار العتوم إلى أن البلدية ستنفذ في الأيام المقبلة عددا من الجولات الرقابية داخل الوسط التجاري للحد من انتشار البسطات والاعتداء على الأرصفة المخصصة للمشاة وستعمل على إغلاق وإنذار من يعتدي على الأرصفة.

المملكة