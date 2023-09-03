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مايكروسوفت تتخلص من برنامج ووردباد

9/3/2023 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف تطوير برنامج WordPad مع تحديث مستقبلي لنظام تشغيل ويندوز، من دون تحديد موعد لهذا التغيير.


وبرنامج WordPad هو تطبيق أساسي لتحرير النصوص، يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير مستندات تحتوي على نص مُنسق وإدراج صور وروابط لملفات أخرى. وعادةً ما يمكن إيجاد هذا البرنامج مثبتًا تلقائيًا على أنظمة تشغيل ويندوز منذ عام 1995 مع إصدار Windows 95، حتى اليوم.


ولكن بدأت الشركة تقترح الآن، أنه بعد 28 سنة على إطلاق هذا البرنامج الخفيف والسريع لتحرير النصوص المنسّقة، يمكن شراء وتحميل "مايكروسوفت وورد" كبديل لبرنامج WordPad وكذلك برنامج Notepad لأولئك الذين لا يحتاجون إلى دعم النصوص المنسقة.


وقالت الشركة: "لم يعد WordPad يُحدث وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي"، متابعة: "نوصي باستخدام Microsoft Word للمستندات ذات النصوص المنسقة مثل .doc و .rtf، واستخدام Notepad للمستندات النصية العادية مثل .txt".


وكانت تقارير أمنية سابقة أشارت إلى أن برمجية خبيثة Qbot كانت تنتشر عبر أجهزة نظام تشغيل ويندوز، وتحديداً عبر برنامج "ووردباد".
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