مايكروسوفت تتخلص من برنامج ووردباد
التاريخ
9/3/2023 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف تطوير برنامج WordPad مع تحديث مستقبلي لنظام تشغيل ويندوز، من دون تحديد موعد لهذا التغيير.
وبرنامج WordPad هو تطبيق أساسي لتحرير النصوص، يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير مستندات تحتوي على نص مُنسق وإدراج صور وروابط لملفات أخرى. وعادةً ما يمكن إيجاد هذا البرنامج مثبتًا تلقائيًا على أنظمة تشغيل ويندوز منذ عام 1995 مع إصدار Windows 95، حتى اليوم.
ولكن بدأت الشركة تقترح الآن، أنه بعد 28 سنة على إطلاق هذا البرنامج الخفيف والسريع لتحرير النصوص المنسّقة، يمكن شراء وتحميل "مايكروسوفت وورد" كبديل لبرنامج WordPad وكذلك برنامج Notepad لأولئك الذين لا يحتاجون إلى دعم النصوص المنسقة.
وقالت الشركة: "لم يعد WordPad يُحدث وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي"، متابعة: "نوصي باستخدام Microsoft Word للمستندات ذات النصوص المنسقة مثل .doc و .rtf، واستخدام Notepad للمستندات النصية العادية مثل .txt".
وكانت تقارير أمنية سابقة أشارت إلى أن برمجية خبيثة Qbot كانت تنتشر عبر أجهزة نظام تشغيل ويندوز، وتحديداً عبر برنامج "ووردباد".
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