بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي
التاريخ
9/3/2023 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خرج فريق ريال مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه خيتافي، بفوزه عليه بصعوبة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
فاجأ اللاعب بورخا مايورال مهاجم فريق خيتافي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، بعد 11 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.
ورد المهاجم خوسيلو بهدف التعادل للفريق الملكي، بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
ومن ثم اقتنص النجم الإنجليزي جود بلينجهام هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الرابع على التوالي، مبتعدا في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.
في المقابل، تعرض نادي خيتافي للهزيمة الثانية مقابل فوز وتعادل، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03092023000208011052ID1106999826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.