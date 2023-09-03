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بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

9/3/2023 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج فريق ريال مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه خيتافي، بفوزه عليه بصعوبة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
فاجأ اللاعب بورخا مايورال مهاجم فريق خيتافي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، بعد 11 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.
ورد المهاجم خوسيلو بهدف التعادل للفريق الملكي، بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
ومن ثم اقتنص النجم الإنجليزي جود بلينجهام هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الرابع على التوالي، مبتعدا في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.
في المقابل، تعرض نادي خيتافي للهزيمة الثانية مقابل فوز وتعادل، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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