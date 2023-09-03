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الوحش هالاند يكتسح فولهام

9/3/2023 5:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألحق نادي مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه فولهام (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
افتتح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل للسيتي بعد مرور 31 دقيقة من انطلاق صفارة البداية. ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم إلا دقيقتين فقط، قبل أن يدرك المدافع الأمريكي تيم ريم للضيوف.
ووضع المدافع الهولندي ناثان أكي مانشستر سيتي في المقدمة مرة أخرى، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن ثم أحرز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، المنتشي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، ثلاثة اهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (58، 70 من ركلة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".
وحقق فريق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي، وانفرد من جديد بصدارة الدوري "البريمير ليغ" بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.


تعرض نادي فولهام للهزيمة الثانية مقابل فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز الثاني عشر حتى الآن، على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط.

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