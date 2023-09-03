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اليافعي وعباس يوقعان على عقودهما مع الوحدات

9/3/2023 5:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد الوحدات الأردني مع المدرب العماني رشيد اليافعي، لقيادة الجهاز الفني للفريق، على أن يساعده محلل الأداء المصري عادل عباس.
وجرى توقيع العقود السبت في مخيم الوحدات، بحضور أمين سر النادي عوض الأسمر، والمدير المالي بسام شلباية.
وحرص الأسمر خلال لقاء اليافعي على تعريفه بتاريخ ومسيرة النادي الرياضية ونشأته وأبرز المحطات المضيئة على صعيد الإنجازات الرياضية.
ومن المنتظر أن يقدم مجلس الإدارة، المدرب العماني وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي، لم يحدد موعده بعد.
وتعاقد الوحدات مع جهاز فني جديد، بعد استقالة المدرب البوسني داركو الذي توج مع الفريق بكأس السوبر.

ملاعب

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