10 متأهلين لنهائيات تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، تأهل 10 مؤسسات محلية وعالمية للمرحلة النهائية في الدورة الثالثة من مسابقة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، التي خصصت لمحور: (الحافلات ذاتية القيادة)، وسيكون إعلان أسماء الفائزين خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي سيعقد يومي 26 و27 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.



وبناء على قرار لجنة التحكيم العالمية برئاسة الدكتور ستيفن شلادوفير الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، ورئيس لجنة تحكيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تأهلت خمس شركات عالمية للمنافسة على المرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، هي: ألكسندر دينيس من المملكة المتحدة، وبرايت درايف من مصر، وكينج لونغ من الصين، وكوادريبوت من فرنسا، وأي أوتو تكنولوجي من تايوان، وتأهلت للنهائيات عن فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، خمس جامعات هي: جامعة هيريوت وات دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دبي، وجامعة بولتون - رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأول من نوعه على مستوى العالم،

وبات منصة عالمية يستقطب أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى عبر جلسات حوارية وندوات وورش عمل للتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة.

أهداف التحدي

وأضاف: يهدف التحدي إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحًا أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

وأكّد أن تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، ساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها عاصمةً عالميةً للريادة في التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في الابتكار وتصميم المستقبل، وصناعة الفرص وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية لتصبح دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية العالمية وفق أجندتها "D33"، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات المقبلة.

وأشار معالي مطر الطاير إلى أن الدورة الثالثة شهدت زيادة في عدد المشاركات في الفئتين، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

حافلات ذاتية القيادة



وجاء اختيار محور: (الحافلات ذاتية القيادة)، ليكون عنوان الدورة الثالثة من التحدي، في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، نحو تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وسيصاحب الحدث إقامة معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 60 عارضاً، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 زائر.

وجرى تخصيص مليوني دولار أمريكي للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، للفائزين في التحدي، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الشركات الرائدة، على مليون دولار، و750 ألف دولار للمركز الثاني، إضافة إلى تخصيص 250 ألف دولار، لتوقيع عقد تجارب تشغيلية للحافلات ذاتية القيادة مع أحد الفائزين في فئة الشركات الرائدة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، ويحصل الفائز بالمركز الأول عن الأكاديميات المحلية: (فئة الجامعات)، على مبلغ 200 ألف دولار، والثاني على مبلغ 100 ألف دولار.

مشاركات متميزة



يذكر أن مسابقة العام الجاري شهدت مشاركات متميزة منذ فتح باب التسجيل في التحدي في شهر مايو الماضي، عبر الموقع الإلكتروني المُخَصّص ، حيث أتيحت الفرصة لجميع الشركات المحلية والعالمية للمشاركة ضمن فئة "الشركات الرائدة"، شريطة أن تكون مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، كما شملت فئة "المؤسسات الأكاديمية المحلية"، جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الامارات، التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة.

اختبارات للمتأهلين



خضعت الشركات العالمية المتأهلة في (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة)، لاختبارات موحدة على جميع المشاركين، وُضعت من قبل خبراء عالميين، وقُسمت إلى اختبارات أساسية واختبارات متقدمة، وشملت السلامة المرورية ونضج التكنولوجيا ذاتية القيادة المستخدمة في الحافلات وراحة المستخدمين، إضافة إلى مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية ودرجة الابتكار والمهارات والخبرات ذات الصلة، وكذلك البعد التجاري لقابلية التشغيل والقيمة المضافة.

وجرت اختبارات الشركات المتأهلة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023 عن فئة الشركات الرائدة، في موقع جرى تجهيزه مسبقاً بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، في منطقة واحة دبي للسيليكون، وفقاً لمتطلبات السلامة.

أما بخصوص الاختبارات الخاصة بفئة الجامعات، فقد عُرضَ النموذج الأولي الخاص بكل جامعة في الحرم الجامعي الخاص بها، حيث تكون عملية التقييم بناءً على الحلول المقدمة من قبل الجامعة، التي تتعلق بتحسين خدمة الركاب، والتكامل مع الحافلات ذاتية القيادة ونضج الحلول المقدمة.



لجنة التحكيم



وتشمل قائمة أعضاء لجنة تحكيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، فريقاً علميا يضم خبراء من مختلف أنحاء العالم، جرى اختيارهم وفقاً لمعايير مختلفة، تشمل الخبرة في مجالات متعددة كالتكنولوجيا ذاتية القيادة، وخاصة الحافلات، والبحث والتطوير في مجال التنقل ذاتي القيادة، إضافة إلى مشاركتهم في الدورات السابقة من التحدي.

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