واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد فى أمدجراس التشادية توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

يتكون الفريق المتواجد في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الانساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والإطلاع عن قرب لاحتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

وقال محمد خميس آل علي ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية : تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يواصل الفريق الإنساني أعماله في أمدجراس التشادية في مد يد العون للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وذلك من خلال تكثيف الجهود الإنسانية والزيارات الميدانية للقرى والاستماع إلى احتياجات الأهالي والسعي لتوفيرها.

وأضاف آل علي انه وبالتعاون والتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية يواصل الفريق الإنساني جهوده من خلال توسيع نطاق القرى في أمدجراس وكذلك الإسراع في توصيل المساعدات للأهالي.

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