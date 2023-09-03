روسيا تستهدف أوديسا بالمسيرات

أطلقت روسيا، عدة موجات من المسيرات، الليلة الماضية، واستهدف العديد منها مرافق الموانئ وغيرها من البنية التحتية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وأسقطت الدفاعات الجوية، 22 من أصل 25 طائرة بدون طيار، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في منطقتي أوديسا وفي ريني، وهو ميناء رئيسي على نهر الدانوب قرب الحدود الرومانية. ومازال يتم تقييم حجم الأضرار.

يأتي ذلك قبل يوم من اجتماع مقرر بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب اردوغان، في سوتشي الروسية.

ومن المتوقع أن يحاول الرئيس التركي، إقناع بوتين بالانضمام إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي انسحبت روسيا منه في يوليو الماضي.

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