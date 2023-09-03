روسيا تستهدف أوديسا بالمسيرات

روسيا تستهدف أوديسا بالمسيرات
التاريخ
9/3/2023 5:10:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أطلقت روسيا، عدة موجات من المسيرات، الليلة الماضية، واستهدف العديد منها مرافق الموانئ وغيرها من البنية التحتية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وأسقطت الدفاعات الجوية، 22 من أصل 25 طائرة بدون طيار، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.
وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في منطقتي أوديسا وفي ريني، وهو ميناء رئيسي على نهر الدانوب قرب الحدود الرومانية. ومازال يتم تقييم حجم الأضرار.
يأتي ذلك قبل يوم من اجتماع مقرر بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب اردوغان، في سوتشي الروسية.
ومن المتوقع أن يحاول الرئيس التركي، إقناع بوتين بالانضمام إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي انسحبت روسيا منه في يوليو الماضي.
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