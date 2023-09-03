23 % نمو قطاع المعادن في «دوكاب» 2022

أعلنت «دوكاب للمعادن»، المزود لحلول النحاس والألمنيوم في المنطقة، عن مشاركتها في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، الذي ينظم على هامش معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصلب وتصنيع المعادن والأعمال المعدنية الثالث عشر في مصر من الفترة 2 إلى 4 سبتمبر الجاري، والذي يقام في مركز مصر الدولي للمعارض. وأفادت بأن أعمال المعادن خلال العام الماضي حققت أكثر من 23% في النمو التجاري العام على أساس سنوي.

وتهدف مشاركة دوكاب للمعادن في المعرض إلى تسليط الضوء على نجاحاتها بشكل عام من جهة، وعلى منتجاتها النوعية وحلولها المبتكرة الخاصة بالنحاس والألمنيوم من جهة أخرى، بما يدفع نحو فرص استثمارية جديدة، تبني على نجاحاتها السابقة وتعزز من نمو أعمالها في مصر وأفريقيا تحديداً.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تأتي مشاركة دوكاب للمعادن في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 امتداداً لعلاقات استثمارية وثيقة بين شركتنا ومصر، حيث تعتبر أفريقيا من أهم وأكبر الأسواق لدينا لاستيراد وتصدير منتجات النحاس والألمنيوم بحجم تداولات تصل إلى 3 مليارات درهم سنوياً، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة، وهو ما ينسجم مع استراتيجياتنا في تعزيز أعمالنا ومنتجاتنا التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، وتصدير 75% منها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».

وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لـ«دوكاب للمعادن»، أن المشاركة في المعرض تندرج تحت مظلة توطيد العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات ومصر، ودعم قطاع التصنيع لكل من البلدين، مع بحث آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يحقق طموحات التنمية المستدامة، واصفاً إياها بفرصة مميزة لاستعراض المنتجات التي تم تطويرها من قبل الشركة بمعايير عالية الجودة.



وأشار الأحمدي إلى أن «دوكاب للمعادن» سوف تستعرض خلال أيام المعرض إمكاناتها التكنولوجية والصناعية والفنية النوعية في عمليات الإنتاج، وحلول النحاس والألمنيوم المبتكرة ومنتجاتها التي تستخدم في تصنيع قضبان الألمنيوم وقضبان وموصلات النحاس والألمنيوم، وتصنيع الأسلاك الكهربائية والكابلات وخطوط الجهد العالي والموصلات العلوية؛ إذ إنها تنتج 50 ألف طن من الألمنيوم، و180 ألف طن من النحاس سنوياً.

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