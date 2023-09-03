بيع 60% من شقق برج دنيا السكني في داون تاون

حققت «الإمارات العقارية»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري، بيع نسبة 60% من برج «دنيا» السكني، الذي يقع في داون تاون دبي على مسافة قريبة من منطقة برج خليفة ومول دبي، حيث تم طرح البرج السكني للبيع بنظام التملك الحر، ويعد من المشاريع المميزة للشركة، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في قلب دبي النابض بالحياة، ويتوسط البرج فندقي العنوان داون تاون وموفنبيك.

وصرحت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العقارية، بأنه تم طرح برج دنيا السكني للبيع بنظام التملك خلال الربع الأول من العام الحالي، ويتكون من 17 طابقاً، ويضم 170 شقة سكنية، وعدداً من المحلات التجارية.

وأكدت أن شركة الإمارات العقارية تعمل جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظة عقارية، بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان، وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية المتكاملة، وأحياناً شراء المشاريع الجاهزة لطرحها للإيجار أو البيع، إضافة إلى العمل في إدارة المشاريع العقارية فيما يتعلق بالإيجارات والصيانة.

وأشارت إلى أن برج «دنيا» السكني تتوفر به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، حيث خصص الطابق الأرضي للمحلات التجارية الخدمية، كما يوجد به طابق كامل للخدمات، وتشمل حوض سباحة، وصالة رياضية، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومصلي للرجال، وآخر للنساء.

وأفادت بأنه تم بيع جميع شقق الاستديو في البرج، وتوجد حالياً شقق من غرفة وصالة بسعر 1.44 مليون درهم، كما يوجد غرفتان وصالة بسعر 2.6 مليون درهم، و3 غرف وصالة بسعر 2.8 مليون درهم.

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