

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه في منصة «إكس» وعلق عليها:

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد».

وأضاف: «وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

‏دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير».

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