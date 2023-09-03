سلطان النيادي قبيل مغادرته المحطة الدولية: الإمارات حولت أحلامنا إلى نجاحات
التاريخ
9/3/2023 5:10:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه في منصة «إكس» وعلق عليها:
للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد».
وأضاف: «وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..
دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير».
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