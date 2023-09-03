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سلطان النيادي قبيل مغادرته المحطة الدولية: الإمارات حولت أحلامنا إلى نجاحات

9/3/2023 5:10:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه في منصة «إكس» وعلق عليها:
للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد».
وأضاف: «وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..
‏دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير».

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