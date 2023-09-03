بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

يبدأ انفصال

المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، الساعة 3:05 مساء بتوقيت الإمارات، وسيكون موعد الهبوط على الأرض غداً الاثنين 4 سبتمبر 2023، الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت الإمارات.



وسيغادر النيادي محطة الفضاء الدولية برفقة رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، على متن المركبة الفضائية دراجون، على أن يهبط الفريق، مرتدياً بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك في 4 سبتمبر، وقبل بدء التسلسل الخاص بمغادرة المدار، سيتم إجراء فحوص صارمة، وخاصة في ما يتعلق بالظروف الجوية، وجهوزية التعافي في الموقع المحدد للهبوط.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض، المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية، حيث ستبدأ باشتعال محركات الدفع لمغادرة محطة الفضاء الدولية، واشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار، ثم انفصال قاعدة المركبة، يليها اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية، ثم الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، وفتح مظلات المركبة، بعدها هبوط المركبة دراجون في الماء.

وتم إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب يوم 3 مارس 2023، في تمام الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن المركبة الفضائية دراجون، والتي حملت على متنها سلطان النيادي ورائدي فضاء وكالة ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أعلنت أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية «دراجون» عن محطة الفضاء الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز