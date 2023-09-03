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الأسرى الفلسطينيون يشرعون بإضراب عن الطعام

9/3/2023 5:10:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرّرت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بحق الأسرى في سجون إسرائيل.

وقالت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، في بيان صحفي اليوم الأحد أوردته وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية: «حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها»، موضحة أن الإضراب عن الطعام يأتي للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية.

وشددت لجنة الطوارئ للحركة، على أن المعركة مع إسرائيل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت.


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