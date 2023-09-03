الأسرى الفلسطينيون يشرعون بإضراب عن الطعام

الأسرى الفلسطينيون يشرعون بإضراب عن الطعام
التاريخ
9/3/2023 5:10:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قرّرت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بحق الأسرى في سجون إسرائيل.
وقالت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، في بيان صحفي اليوم الأحد أوردته وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية: «حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها»، موضحة أن الإضراب عن الطعام يأتي للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية.
وشددت لجنة الطوارئ للحركة، على أن المعركة مع إسرائيل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت.
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