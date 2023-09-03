الأسهم الأساسية في بورصة نيويورك ترتفع في أول 8 أشهر من 2023

(MENAFN
) صعدت الأسهم الأساسية في بورصة نيويورك في الثماني شهور الأولى من 2023، اذ ارتفع سهم ناسداك المركب بمعدل 35 بالمئة, بينما صعد سهم ستاندر آند بورز 500 حوالي 17 بالمئة, وارتفع سهم داو جونز 1500 نقطة أو 4.7 بالمئة.
كما قفزت أسهم شركات التكنولوجيا منذ أول السنة إلى مستويات جديدة، بالرغم من الضغط الذي تحملته في آب الفائت. وكان شهر آب صعباً لأسهم التكنولوجيا، التي وضعت سهم ناسداك المركب تحت الضغوط ليرى الشهر الأسوء له منذ كانون الأول الفائت، فيما حقق ستاندر آند بورز التراجع شهري الأول له منذ تشرين الثاني. وهبط سهم ناسداك المركب شهرياَ بحوالي 2.2 بالمئة, كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز خسائر بمعدل 1.77 بالمئة, بينما تراجع سهم داو جونز بمعدل 2.36 بالمئة في آب.
كذلك كان النصيب الأكثر من الزيادات لمؤشر إنفيديا الذي صعد بما يزيد عن الضعف منذ أول السنة، بينما ارتفعت مؤشرات تسلا وميتا بما يتجاوز 100 بالمئة, ومنذ بدء السنة، صعدت أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا 244 بالمئة وزادت أسهم شركة الملياردير إيلون ماسك تسلا 138 بالمئة, وارتفعت أسهم "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام حوالي 137 بالمئة.
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