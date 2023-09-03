الصين ييسر التوصل الى سوق مجال الخدمات مع تقوية التجارة

(MENAFN
) كشف شي جين بينغ, الرئيس الصيني أن وطنه سوف ييسر التوصل إلى سوق مجال الخدمات مع تقوية التجارة في المجال خلال الحدود. أفاد أن الصين سوف تنفتح على مدى أكبر في قطاعات تضم خدمات كالاتصالات والقانون والسياحة والامتحانات المهنية.
كما أكمل شي في خطاب خلال الفيديو في معرض الصين العالمي لتجارة الخدمات في بكين أن الصين سوف تقوم بالتركيز على تكبير السوق الوطنية وارتفاع الواردات من الخدمات مرتفعة الجودة وإصلاح نظام البيانات الرئيسي في الصين.
كذلك أكمل أنه لجعل بيئتها التنموية أكثر شمولاً وانفتاحاً, سوف توسع الصين شبكة التوجه الدولي لمناطق التجارة الحرة مرتفعة المستوى، وستنضم لنشاط في تداولات بخصوص القائمة السلبية للتجارة في الخدمات والاستثمار.
في حين أفاد الرئيس الصيني بأن المنطقة النموذجية المحلية المتكاملة تتوجه لانفتاح أكثر في مجال الخدمات، علاوة على مناطق التجارة الحرة التجريبية المؤهلة، وميناء التجارة الحرة.
وأكمل: "سنوسع نطاق الوصول إلى قطاع الخدمات الصينية، وسنعزز الانفتاح في تجارة الخدمات العابرة للحدود بطريقة منظمة، وسنحسن مستوى توحيد تجارة الخدمات، وسنوسع الانفتاح المؤسسي بشكل مستمر".
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