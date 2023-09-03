أسعار الذهب الأسود تصعد عند تسوية تعاملات يوم الجمعة

(MENAFN
) صعدت أسعار الذهب الأسود عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الموافق 1 أيلول، لتسجل أرباحاَ أسبوعية، مع تقدير الأسواق أمر تمديد تقليلات صادرات الذهب الأسود الدولية.
كما ازدادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني بنسبة 2 بالمئة أو 1.72 دولار عند 88.55 دولاراً عند التسوية، محققة أكبر مستوياتها منذ آخر آب العام الماضي, وسجل العقد أرباح أسبوعية تبلغ 5.5 بالمئة.
كذلك ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم تشرين الأول بمعدل 2.3 بالمئة أو بقيمة 1.92 دولار إلى 85.55 دولاراً وهي أكبر تسوية منذ آخر حزيران العام الماضي، ليسجل أرباح أسبوعية بمعدل 7.15 بالمئة.
في حين قال ألكسندر نوفاك, نائب رئيس الوزراء الروسي¸أن موسكو قامت بالاتفاق مع "أوبك+" على تقليل أكثر للصادرات، على أساس ان تكشف تفاصيل الصفقة في وقت لاحق.
ومن جهود بكين لتعزيز التعافي الاقتصادي، كشف مصرف الشعب الصيني أنه ينوي تقليل حجم النقد الأجنبي الواجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطي لأول مرة منذ سنة 2023، لإبطاء وتيرة تراجع اليوان. وبينت تقارير "بيكر هيوز" قلة عدد منصات التنقيب عن الذهب الأسود على مستوى العالم كله بواقع 32 منصة إلى 1788 منصة في شهر آب، من 1820 منصة في شهر تموز.
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