الاتحاد الأوروبي يعرب عن صفقة لعودة العمل بقواعد الميزانية

(MENAFN
) أعرب باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يوم السبت الموافق 2 أيلول، عن تأكده من الوصول لصفقة بأمر عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل ببدء آخر السنة، مستثنياَ تمديد وقوفهت الى العام القادم.
كما أوقف العمل بهذه القواعد، التي تسمى بميثاق الاستقرار والنمو، منذ سنة 2020 لمساندة الحكومات على مجابهة وباء كورونا والنزاع الروسي الأوكراني الذي قام بالتأثير على أسعار الطاقة والغذاء.
كذلك يفترض إعادة العمل بهذه القواعد، التي تقلل من عجز الميزانية والديون، في السنة القادمة. ويقوم الاتحاد الأوروبي بسباق الزمن لوضع قواعد جديدة تنال موافقة كل الدول الأعضاء حيث تحبذ إيطاليا أسلوباَ أكثر تسهيلاَ من بعض حكومات شمال أوروبا.
في حين أفاد جنتيلوني للصحفيين على هامش ندوة اقتصادية في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام".
وأكمل "لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024". وتتضارب هذه الأقوال على ما يبدو مع ما أعلنه جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي يوم الاثنين، عن صعوبة الوصول لصفقة بخصوص هذه القواعد في آخر السنة الماضية، وهو موضوع بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه حالياَ.
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