حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1998 - الكويت تشارك في القمة الـ12 لحركة عدم الانحياز في مدينة دوربان بجنوب إفريقيا وأكد المشاركون فيها ضرورة تنفيذ العراق كل قرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بغزوه للكويت عام 1990 معربين في الوقت نفسه عن تعاطفهم مع معاناة الشعب العراقي.

2006 - وفاة عبدالله العلي المطوع عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد رجالات الكويت البارزين في مجال الدعوة والعمل الخيري وكانت له بصمات واضحة في دفع مسيرة العمل الخيري الكويتي منذ نحو نصف قرن وأسهم في تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي عام 1950 وهي أول عمل إسلامي منظم ومؤسسي في الكويت كما أسس جمعية الإصلاح الاجتماعي في ستينيات القرن الماضي وتولى رئاستها حتى وفاته.

2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع البحرين اتفاقية إطارية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي موزعة على عشر سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2012 /2013 لاستغلال المنحة التي خصصتها الكويت للبحرين بموجب قرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في مارس عام 2011 في هذا الشأن.

2014 - الهيئة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب تجدد الثقة بالشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح بإعادة انتخابها رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة لتستمر في رئاسة المجلس منذ إنشائه في سبتمبر عام 1999.

2015 - شركة البترول الوطنية تدشن أول محطة تعبئة وقود تعمل بالطاقة الشمسية.

2016 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تعلن توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي متخصص.

2018 - منتخب الكويت للرماية يحصل على ميدالية ذهبية في مسابقة (تراب) ضمن بطولة العالم للرماية في كوريا الجنوبية كما حقق الرامي عبدالرحمن الفيحان ميدالية برونزية منحته بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2022.

2020 - نادي الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (إس تي سي) للمرة 16 في تاريخه بفوزه على نادي الشباب بنتيجة (5-1). (النهاية)