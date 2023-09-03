حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/3/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- الثالث من سبتمبر -------
1998 - الكويت تشارك في القمة الـ12 لحركة عدم الانحياز في مدينة دوربان بجنوب إفريقيا وأكد المشاركون فيها ضرورة تنفيذ العراق كل قرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بغزوه للكويت عام 1990 معربين في الوقت نفسه عن تعاطفهم مع معاناة الشعب العراقي.
2006 - وفاة عبدالله العلي المطوع عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد رجالات الكويت البارزين في مجال الدعوة والعمل الخيري وكانت له بصمات واضحة في دفع مسيرة العمل الخيري الكويتي منذ نحو نصف قرن وأسهم في تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي عام 1950 وهي أول عمل إسلامي منظم ومؤسسي في الكويت كما أسس جمعية الإصلاح الاجتماعي في ستينيات القرن الماضي وتولى رئاستها حتى وفاته.
2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع البحرين اتفاقية إطارية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي موزعة على عشر سنوات تبدأ اعتبارا من السنة المالية 2012 /2013 لاستغلال المنحة التي خصصتها الكويت للبحرين بموجب قرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في مارس عام 2011 في هذا الشأن.
2014 - الهيئة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب تجدد الثقة بالشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح بإعادة انتخابها رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة لتستمر في رئاسة المجلس منذ إنشائه في سبتمبر عام 1999.
2015 - شركة البترول الوطنية تدشن أول محطة تعبئة وقود تعمل بالطاقة الشمسية.
2016 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تعلن توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي متخصص.
2018 - منتخب الكويت للرماية يحصل على ميدالية ذهبية في مسابقة (تراب) ضمن بطولة العالم للرماية في كوريا الجنوبية كما حقق الرامي عبدالرحمن الفيحان ميدالية برونزية منحته بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2022.
2020 - نادي الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (إس تي سي) للمرة 16 في تاريخه بفوزه على نادي الشباب بنتيجة (5-1). (النهاية)
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