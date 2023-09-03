حمامات (عفرا) الأردنية .. مقصد للسياحة العلاجية

حمامات (عفرا) الأردنية .. مقصد للسياحة العلاجية
التاريخ
9/3/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المرشد (تحقيق مصور)
عمان - 3 - 9 (كونا) -- تعد حمامات (عفرا) الواقعة في محافظة (الطفيلة) جنوب الأردن مقصدا للسياحة العلاجية بفضل المياه الحارة ومصدرها 15 ينبوعا تتراوح حرارتها ما بين (45 - 48) درجة مئوية تتشكل في برك مائية غنية بالمعادن الشافية.
وتنبع مياه حمامات (عفرا) التي تنخفض 120 مترا عن سطح البحر من ثغرات جيولوجية وتتدفق بمعدل 500 لتر في الثانية فيما تبلغ درجة حرارتها مابين (45 و48) درجة مئوية وهي ثابتة على مدار العام.
وتعد مياه (عفرا) قلوية وغنية بمضادات الأكسدة والأكسجين ما يرفع قيمتها العلاجية وتحتوي على عناصر تفيد في علاج بعض الأمراض الروماتزمية وآلام العضلات وأمراض الجهاز العصبي وإصابات الجهاز الحركي بعد الكسور.(النهاية) ع م ن / م خ
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