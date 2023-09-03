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حمامات (عفرا) الأردنية .. مقصد للسياحة العلاجية

9/3/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المرشد (تحقيق مصور)

عمان - 3 - 9 (كونا) -- تعد حمامات (عفرا) الواقعة في محافظة (الطفيلة) جنوب الأردن مقصدا للسياحة العلاجية بفضل المياه الحارة ومصدرها 15 ينبوعا تتراوح حرارتها ما بين (45 - 48) درجة مئوية تتشكل في برك مائية غنية بالمعادن الشافية.
وتنبع مياه حمامات (عفرا) التي تنخفض 120 مترا عن سطح البحر من ثغرات جيولوجية وتتدفق بمعدل 500 لتر في الثانية فيما تبلغ درجة حرارتها مابين (45 و48) درجة مئوية وهي ثابتة على مدار العام.
وتعد مياه (عفرا) قلوية وغنية بمضادات الأكسدة والأكسجين ما يرفع قيمتها العلاجية وتحتوي على عناصر تفيد في علاج بعض الأمراض الروماتزمية وآلام العضلات وأمراض الجهاز العصبي وإصابات الجهاز الحركي بعد الكسور.(النهاية) ع م ن / م خ

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