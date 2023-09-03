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أسعار الذهب تسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4ر1 بالمئة مغلقة عند 1940 دولارا للأونصة

9/3/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مغلقة عند 1940 دولارا للأونصة بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 4ر1 في المئة على أساس أسبوعي فيما استقرت الأسعار الآجلة للمعدن الأصفر (تسليم ديسمبر) عند 1967 دولارا للأونصة.
وأضاف أن المؤشر الذي يقيس قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى ارتفع فوق معدل 104 نقاط فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع صدور تقرير الوظائف الذي أشار إلى إضافة 187 ألف وظيفة في السوق الأمريكي متجاوزا التوقعات بإضافة 170 ألف وظيفة فقط.
وبين أن تحسن أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي يدل على مخاوف المستثمرين للنشاط الصناعي العالمي سواء في أوروبا أو آسيا بعد تعثر أكبر شركات التطوير العقاري في الصين وانخفاض التضخم لما دون الصفر مما يدل على عدم اليقين تجاه الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التوقعات بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سوف يساعد في تحسن إضافي لأسعار الذهب حتى نهاية العام الحالي.
وقال تقرير (دار السبائك) إن استطلاعات الرأي الخاصة بالمحللين الاقتصاديين أشارت إلى اعتقاد 93 في المئة منهم أن الفيدرالي الأمريكي سوف يثبت سعر الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري "مما سينعش أسعار الذهب" الذي يعتبر أداة مهمة ضد التضخم.
وعن السوق المحلي أشار إلى أن سعر الذهب (عيار 24) بلغ 36ر19 دينار للغرام الواحد أما عيار (22) فحقق 75ر17 دينار للغرام في وقت أغلقت الفضة عند 285 دينارا للكيلوغرام. (النهاية)

س م ر / ن و ف




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