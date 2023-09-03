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رفع حظر التجوال في (كركوك) بعد أعمال عنف خلفت 4 قتلى واصابة اخرين

9/3/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 9 (كونا) -– أعلنت قيادة شرطة محافظة (كركوك) اليوم الأحد رفع حظر التجوال المفروض منذ مساء أمس السبت إثر أعمال عنف شهدتها المحافظة خلفت أربعة قتلى وإصابة 14 اخرين.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان انه تم رفع حظر التجوال وستعود حركة المرور طبيعية حث تم فتح طريق أربيل وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك.
وشهدت محافظة (كركوك) أمس السبت تظاهرات مطالبة بفتح الطريق مع اربيل والذي تم قطعه من قبل مجموعة اعتصموا أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في (كركوك) مطالبين بعدم إعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن. (النهاية)

ص ب ر / خ م ج




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