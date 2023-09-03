رفع حظر التجوال في (كركوك) بعد أعمال عنف خلفت 4 قتلى واصابة اخرين
التاريخ
9/3/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 9 (كونا) -– أعلنت قيادة شرطة محافظة (كركوك) اليوم الأحد رفع حظر التجوال المفروض منذ مساء أمس السبت إثر أعمال عنف شهدتها المحافظة خلفت أربعة قتلى وإصابة 14 اخرين.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان انه تم رفع حظر التجوال وستعود حركة المرور طبيعية حث تم فتح طريق أربيل وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك.
وشهدت محافظة (كركوك) أمس السبت تظاهرات مطالبة بفتح الطريق مع اربيل والذي تم قطعه من قبل مجموعة اعتصموا أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في (كركوك) مطالبين بعدم إعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن. (النهاية)
ص ب ر / خ م ج
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