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العراق: صادرات النفط للأردن ترتفع إلى 464 ألف برميل في آب

9/3/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع حجم صادرات النفط إلى الأردن، خلال شهر آب الماضي، إلى 464 ألف برميل.
شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أوردت في بياناتها، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت بمعدل 15 ألف برميل يوميا.
وأوضحت أن الصادرات ارتفعت من 300 ألف برميل في تموز الماضي، إلى 464 برميل في شهر آب الماضي.
وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، واطلعت عليها“هلا أخبار”، إلى أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ "الأردن"، بلغ 70.22 دولارا للبرميل الواحد، خلال آب الماضي.
وفي بداية آب الماضي، أعلن الأردن والعراق، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن.
ووافقت الحكومة العراقية، على زيادة الكميات من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/5/2023.
من جهتها، بينت الحكومة الأردنية، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن أكثر من (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً.




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