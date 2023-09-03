العراق: صادرات النفط للأردن ترتفع إلى 464 ألف برميل في آب
التاريخ
9/3/2023 4:22:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشفت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع حجم صادرات النفط إلى الأردن، خلال شهر آب الماضي، إلى 464 ألف برميل.
شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أوردت في بياناتها، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت بمعدل 15 ألف برميل يوميا.
وأوضحت أن الصادرات ارتفعت من 300 ألف برميل في تموز الماضي، إلى 464 برميل في شهر آب الماضي.
وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، واطلعت عليها“هلا أخبار”، إلى أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ "الأردن"، بلغ 70.22 دولارا للبرميل الواحد، خلال آب الماضي.
وفي بداية آب الماضي، أعلن الأردن والعراق، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن.
ووافقت الحكومة العراقية، على زيادة الكميات من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/5/2023.
من جهتها، بينت الحكومة الأردنية، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن أكثر من (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً.
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