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المركزي يتيح لشركات الصرافة خدمات فتح المحافظ الالكترونية

9/3/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أتاح البنك المركزي الأردني، لشركات الصرافة المرخصة في السوق المحلي، تقديم منتج العلامة التجارية المشتركة لخدمات فتح حسابات النقود الالكترونية (المحافظ الالكترونية) .
كما أتاح البنك المركزي لهذه الشركات؛ إصدار بطاقات الدفع المدفوعة مسبقا وذلك ضمن نطاق أعمال الوكالة من شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، وفق تعميم للبنك.
واشترط البنك المركزي مقابل تقديم هذه الخدمات:
الامتثال لأحكام التشريعات ذات صلة على وجه الخصوص بتعليمات التعامل مع الوكلاء لشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال النافذة.
إثبات الإيرادات المتحققة من عملها بالنشاط أعلاه بشكل منفصل
ضمان قيام شركات الصرافة المنوي تقديم المنتج من خلالها بالحصول على الموافقات الأصولية من البنك المركزي وبحسب مقتضى الحال.







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