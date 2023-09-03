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علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات

9/3/2023 4:22:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمكن أن يساعد تحفيز الدماغ الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في فهم الرياضيات على التحسن في الحساب.

أعطى الباحثون 102 شخصا مجموعة من المسائل الحسابية الصعبة، والتي تضمنت كل منها ضرب رقم مكون من رقمين في رقم مكون من رقم واحد، مثل 16 × 3 = 48.

وتم صعق نصف الأشخاص في الدراسة بتيار كهربائي خفيف لتحفيز خلايا الدماغ.

ويدعي الباحثون أن الأشخاص الذين خضعوا لتحفيز الدماغ، والذين تم اختبارهم أيضا في ظل ظروف تعليمية أكثر صعوبة، أجابوا على الأسئلة في حوالي نصف الوقت، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تحفيز أدمغتهم.

وبحسب ما ورد حصلوا على الإجابات بشكل أسرع بنسبة 52%.

لكن هذه التقنية لم تنجح إلا مع الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض لخلايا الدماغ في منطقة من دماغهم تسمى القشرة الجبهية الظهرية الوحشية، عندما حاولوا حل مسائل الرياضيات.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون من الرياضيات.

ويشير هذا إلى أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يؤدون أداء سيئا في الرياضيات على التحسن، لكنه قد لا يوفر دفعة لأولئك الذين يتمتعون بالفعل بقدرات رياضية.

وقال روي كوهين كادوش، المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة ساري: "ما وجدناه هو كيف يعمل هذا التحفيز العصبي الواعد وتحت أي ظروف يكون بروتوكول التحفيز أكثر فعالية. وهذا الاكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لنهج أكثر ملاءمة في رحلة تعلم الشخص".

وقد ثبت سابقا أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يعزز الذاكرة والتعلم.

لكن الدراسة الجديدة تهدف إلى فهم كيفية عمل ذلك، ولمن، وفي أي ظروف تعليمية.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، إلى أن الأشخاص بحاجة إلى أن يكونوا أقل من ممتازين في الرياضيات، وأن يواجهوا أيضا تحديات في مسائل الرياضيات، للاستفادة من تحفيز أدمغتهم. RT




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