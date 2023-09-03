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صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

9/3/2023 4:22:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قبضت السلطات الأمريكية على صانعة محتوى شهيرة تقدم نصائح تربوية للأهالي عبر موقع يوتيوب، بتهمة إساءة معاملة أطفالها.





واشتهرت روبي فرانك، 41 عاما، من ولاية يوتا الأمريكية، بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع. وتم القبض عليها ووضعها رهن التوقيف، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلا بسبب الجوع، من المنزل بحثا عن الطعام.

وكانت فرانك تدير قناة "8 باسنجرز"، التي لم تعد موجودة حاليا على يوتيوب، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروسا تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.





وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز أن أحد الأشخاص اتصل هاتفيا ليبلغ أن صبيا "يبدو أنه هزيل ويعاني سوء التغذية"، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للجيران للحصول على الطعام والماء.

وقال البيان إن الفتى البالغ من العمر 12 عاما، كان مصابا بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه، نتيجة تقييده بحبل. وتم نقله صحبة طفل آخر بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وخلال عملية تفتيش منزل الأم، تم العثور على أدلة تتوافق مع العلامات الموجودة على الصبي. وقامت الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة بإخراج ما مجموعه 4 أطفال قاصرين من حضانة والديهما.

وإضافة إلى الأم روبي، تم اعتقال شريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، ووجهت إليهما اتهامات رسمية في مقاطعة واشنطن بإساءة معاملة الأطفال. وهذه ليست المرة الأولى التي تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.

ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على يوتيوب إنه أُجبر 7 أشهر على النوم على كرسي من القماش عقابا على مخالفة. وبرر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه.


RT



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